Pınar Altuğ 'Kocanı jigolo olarak mı kullanıyorsun' diyen takipçisine bakın ne yaptı
Pınar Altuğ, yine kendisine gelen bir yoruma verdiği cevap ile adından söz ettirdi. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili terbiyesizce bir yorum yaparak soru soran takipçisine Pınar Altuğ, bu kez bakın ne yaptı.
Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılarak birbirinden samimi açıklamalar yapan Pınar Altuğ, o programda eşi Yağmur Atacan ile ilgili eleştirilere bir kez daha cevap vermişti. Fakat Altuğ'un cevapları gerekli yerlere iletilmemiş olacak ki sosyal medya hesabı Instagram'da hala eşi Yağmur Atacan'la ilişkisine dair seviyesiz yorumlar alıyor.
Sosyal medyadaki yorumlara cevap vermesiyle de gündeme gelen Pınar Altuğ, bu hamlesinden de vazgeçmedi. Instagram'da eşi Yağmur Atacan hakkında yorum yaparken 'jijolo' ifadesini kullanan bir takipçisini fena ifşa etti. Üstelik yorum yapan kişi Pınar Altuğ'a da hakaret etmekten çekinmedi.
Seviyesiz yorumu yapan takipçi, Pınar Altuğ'a şu çirkin yorumu yaptı:
"Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?"
Pınar Altuğ'un gözünden bu yorum kaçmayınca Altuğ, bu sözlerin altında kalmadı.