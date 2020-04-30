Pınar Altuğ 'Kocanı jigolo olarak mı kullanıyorsun' diyen takipçisine bakın ne yaptı

Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılarak birbirinden samimi açıklamalar yapan Pınar Altuğ, o programda eşi Yağmur Atacan ile ilgili eleştirilere bir kez daha cevap vermişti. Fakat Altuğ'un cevapları gerekli yerlere iletilmemiş olacak ki sosyal medya hesabı Instagram'da hala eşi Yağmur Atacan'la ilişkisine dair seviyesiz yorumlar alıyor.