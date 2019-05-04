Pınar Altuğ isyan etti 'lütfen dur deyin'
Oyuncu Pınar Altuğ, Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisine beraat kararı verilmesine isyan ederek, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanına çağrıda bulundu.
Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
5 ay 3 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanığın geçtiğimiz günlerde yapılan son duruşmasından çıkan karar tepki çekti. Mahkeme heyeti, sanığı tüm suçlamalardan beraat ettirdi.
Anne sinir krizi geçirmişti
10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.
Anne F.Y., ambulansa alınırken, “Allah rızası için ben şimdi ne diyeyim çocuğuma. Her şey var. Adli tıp raporu var. Kamera kayıtları var. Nasıl beraat ettirdiniz. Nasıl? Benim bir çocuğum var. Dışarıda bir sürü çocuk var. Gidip hakime mi yalvarayım" dedi.