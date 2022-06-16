Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı
Ünlü oyuncu ve manken Pınar Altuğ Atacan, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan ile sosyal medya savaşına girdi. Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Hasan" karakteriyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakıp iş dünyasına yönelen Atacan, Instagram açtı ve eşi Pınar Altuğ ile birbirlerini ifşaladı. Pınar Altuğ, Instagram kullanmayı öğrenmeye çalışan Yağmur Atacan ile dalga geçti.
Dizi setinde tanışıp 2008 yılında nikah masasına oturan ve aralarındaki yaş farkıyla gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı. Setlerden uzak yaşayan Yağmur Atacan Instagram açınca ikili arasında atışma başladı.
Yağmur Atacan paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.
Instagram'ı kullanmayı öğrenmeye çalışan Atacan ile Pınar Altuğ dalga geçince ilginç paylaşımlar ortaya çıktı.
"Bittim ben" diyen Pınar Altuğ "Anladığım kadarıyla her konuşma burada paylaşılacak" dedi. Atacan ise "Ulan bu saatten sonra hanımdan Instagram nasıl kullanılır öğrenmek varmış" yazdı.
"Ev BGG'ye döndü"
Yağmur Atacan eşi kendisiyle dalga geçince eşinin ev halini paylaştı. Pınar Altuğ ise eşine hodri meydan diyerek "Madem savaş istiyorsun savaşalım." dedi.