BIST 2.529
DOLAR 17,30
EURO 18,03
ALTIN 1.017,16

Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

Ünlü oyuncu ve manken Pınar Altuğ Atacan, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan ile sosyal medya savaşına girdi. Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Hasan" karakteriyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakıp iş dünyasına yönelen Atacan, Instagram açtı ve eşi Pınar Altuğ ile birbirlerini ifşaladı. Pınar Altuğ, Instagram kullanmayı öğrenmeye çalışan Yağmur Atacan ile dalga geçti.

Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

Dizi setinde tanışıp 2008 yılında nikah masasına oturan ve aralarındaki yaş farkıyla gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı. Setlerden uzak yaşayan Yağmur Atacan Instagram açınca ikili arasında atışma başladı.

110
Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

Yağmur Atacan paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.

Instagram'ı kullanmayı öğrenmeye çalışan Atacan ile Pınar Altuğ dalga geçince ilginç paylaşımlar ortaya çıktı.

210
Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

"Bittim ben" diyen Pınar Altuğ "Anladığım kadarıyla her konuşma burada paylaşılacak" dedi. Atacan ise "Ulan bu saatten sonra hanımdan Instagram nasıl kullanılır öğrenmek varmış" yazdı.

310
Pınar Altuğ, Instagram açan eşi Yağmur Atacan'ı ifşaladı

"Ev BGG'ye döndü"
Yağmur Atacan eşi kendisiyle dalga geçince eşinin ev halini paylaştı. Pınar Altuğ ise eşine hodri meydan diyerek "Madem savaş istiyorsun savaşalım." dedi.

410