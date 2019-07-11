Pınar Altuğ hamile mi? Kızı Su ile fotoğraflanınca ortaya çıktı açıklama yaptı
Oyuncu Pınar Altuğ, ailesiyle beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Altuğ'un kızı Su ile görüntülendiği esnada dikkat çeken bir detay hamilelik iddialarına neden oldu.
Çocuklar Duymasın'ın başarılı oyuncusu Pınar Altuğ, yoğun iş temposunun ardından ailesiyle birilikte Bodrum'da tatil yapıyor. Ailesiyle birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran Altuğ'un göbek detayı ve kızı Su ile görüntülendiği bir an dikkatlerden kaçmadı ve bu detay akıllara Altuğ'un hamile olup olmadığı sorusunu getirdi.
Yalıkavak'ta kızı Su ile denizin keyfini çıkaran Pınar Altuğ'un göbeği dikkatler kaçmadı. Oyuncunun büyüyen karnını görenler, ''Acaba hamile mi?'' diye düşünmekten kendini alamazken, kızı Su'yun Altuğ'un karnını öptüğü anlarda kameraya yansıyınca ''Su'ya kardeş geliyor'' düşüncelerine Altuğ, açıklık getirdi.
Pınar Altuğ, hamilelik iddiaları hakkında ise ''Hayır değilim'' diyerek yalanladı. Ünlü oyuncu, 2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştirmiş ve evliliklerini 10 yaşındaki kızları Su ile taçlandırmışlardı.
Yaşına rağmen her zaman fiziğiyle adından övgülerle bahsettiren Pınar Altuğ, hamilelik iddialarını yalanlayınca bu sefer aldığı kilolar konuşulmaya başlandı.