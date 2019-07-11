Pınar Altuğ hamile mi? Kızı Su ile fotoğraflanınca ortaya çıktı açıklama yaptı

Çocuklar Duymasın'ın başarılı oyuncusu Pınar Altuğ, yoğun iş temposunun ardından ailesiyle birilikte Bodrum'da tatil yapıyor. Ailesiyle birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran Altuğ'un göbek detayı ve kızı Su ile görüntülendiği bir an dikkatlerden kaçmadı ve bu detay akıllara Altuğ'un hamile olup olmadığı sorusunu getirdi.