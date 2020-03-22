Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile sokak hayvanlarını unutmadı!

"Sokak hayvanları için sokağa çıktı": Hayvansever kimliğiyle ön planda olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "“Hikayede kalmasın, özel not: Şehir dışında oturuyoruz ve boş alanlardaki köpekleri doyurmaya çıkmıştık, kar yağdığında da çıkarız. Kimseyle buluşmadan, görüşmeden besleme yapıp evimize döndük ama zaten herkes sokaklarda hala...”