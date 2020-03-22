Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile sokak hayvanlarını unutmadı!
Hayvansever kimliğiyle öne çıkan oyuncu Pınar Altuğ Atacan, koronavirüs sebebiyle insanların evlerine çekilmesi sonrası sokak hayvanlarının aç kalmaması için eşiyle birlikte dışarı çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, coronavirüs salgınına karşı ailesiyle birlikte kendisini ev karantinasına aldı. Evde olduğu süre içerisinde takipçilerine aktivite ve yemek önerisinde bulunan oyuncu, dün yaptığı paylaşımla şaşırttı.
"Sokak hayvanları için sokağa çıktı": Hayvansever kimliğiyle ön planda olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımında şunları yazdı: "“Hikayede kalmasın, özel not: Şehir dışında oturuyoruz ve boş alanlardaki köpekleri doyurmaya çıkmıştık, kar yağdığında da çıkarız. Kimseyle buluşmadan, görüşmeden besleme yapıp evimize döndük ama zaten herkes sokaklarda hala...”
Oyuncunun herkesin sokaklarda olduğunu yazmasıyla vatandaşların virüs salgınını ciddiye almamasına sitem etti. Altuğ'un paylaşımına takipçilerinden binlerce destek geldi.
Pınar Altuğ Atacan Kimdir?
Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken.