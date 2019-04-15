Pınar Altuğ bu sefer abarttı! Takipçileri artık yeter deyip isyan etti
Sosyal medyadan takipçilerine verdiği cevaplarla sıkça gündeme gelen Pınar Altuğ, bu sefer verdiği bir cevapla tepki çekti.
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giderken giydiği taytla uzun süre konuşulan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan eşine gelen yorumlara üşenmeden cevap vermeye devam ediyor. Son günlerde takipçileriyle diyaloğu artıran Altuğ, bu sefer de bir takipçisine gerizekalı diye hakaret etti.
Verdiği bir röportajda kendisine ve yaşça küçük olan eşine gelen yorumlar hakkında konuşan Pınar Altuğ, "Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum." demişti. Ancak geçtiğimiz gün verdiği bir yanıt çoğu kişi tarafından tepki çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, eşinin bateri çaldığı bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına bir takipçisi "Çocuk işte" yorumunu düştü. Altuğ da takipçisinin bu yorumuna kaytsız kalmadı ve "Gerizekalı işte" cevabını verdi.
Bu yanıt kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken, Pınar Altuğ'a tepkiler gecikmedi. Ünlü oyuncunun yorumlardan rahatsız olması halinde fotoğrafları yoruma kapatmasını tavsiye eden takipçileri, artık bu işi gündeme gelme amaçlı yaptığını düşünmeye başladı.