Pınar Altuğ bu sefer abarttı! Takipçileri artık yeter deyip isyan etti

Verdiği bir röportajda kendisine ve yaşça küçük olan eşine gelen yorumlar hakkında konuşan Pınar Altuğ, "Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum." demişti. Ancak geçtiğimiz gün verdiği bir yanıt çoğu kişi tarafından tepki çekti.