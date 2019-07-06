Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı

Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı

İstanbul Çatalca'da piknikten dönen işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si ağır 20 kişi yaralandı.

Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı - Sayfa 1

İstanbul Çatalca'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 12'si ağır 20 kişi yaralandı.

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Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı - Sayfa 2

Kaza, Çatalca Hisarbeyli- Başakköy yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LPG 542 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

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Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 20 yaralı - Sayfa 4

Öte yandan, midibüsteki kişilerin Çilingoz'dan piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi. 

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