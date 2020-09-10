Peygamberdevesi'ni hiç böyle görmediniz Kahramanmaraşlı fotoğrafçı yakaladı

"Bulunduğu bitkinin rengini alabiliyor"

Peygamberdevesinin 10-15 santimetreye ulaşabildiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu: Tarım alanları için son derece faydalı ve Peygamberdevesi bulunduğu bitkinin rengini alabiliyor. Genellikle et oburdur ve sinek, çekirge gibi böcekleri yiyerek beslenir. Av sırasında ise dik durur ve renklerini sergileyebilir.