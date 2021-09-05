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Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

Demirören Haber Ajansı
Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrencilerin bazıları bayıldı.

Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

Yüksek öğretime geçiş sınavında temel yeterlilik testinden baraj olarak belirlenen 150 puan ve üstünü aldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tercih eden 500 öğrenci özel yetenek sınavına katıldı. 

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Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necip Fazıl Kishalı, özel yetenek sınavıyla futbol, atletizm, hentbol, basketbol, güreş, basketbol ve voleybol branşlarına 130 öğrenci alacaklarını bildirdi.

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Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

Kishalı, bu dönemde merkezi yerleştirme sınavıyla rekreasyon ve spor yönetimi bölümlerine de öğrenci kaydedileceğini belirtti. 

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Peş peşe yere yığıldılar! Erzurum'da bayıltan sınavda şaşırtan anlar

Kishalı, fakülteye toplam 290 öğencinin kabul edileceğini söyledi. 

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