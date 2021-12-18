Peş peşe uyarılar geliyor! AKOM duyurdu bugün başlıyor
Dondurucu soğuklar hafta başından itibaren daha çok kendini hissettirecek. Öte yandan bugün de birçok şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, Balkanlar üzerinden yeni bir sistemin geldiğini duyurdu. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara: Çok bulutlu ve Güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Sakarya ve Kocaeli'nin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege:Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kütahya ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli’nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla’nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.