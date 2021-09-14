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Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak sağanak yağışla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı alarm verdi.

Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için peş peşe 4 uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak.

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Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. 

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Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Eskişehir il geneli ile Ankara’nın güney ve batı, Bolu’nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

3 il için ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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