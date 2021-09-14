Peş peşe 4 uyarı! Meteoroloji 12 il için sarı alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak sağanak yağışla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için peş peşe 4 uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek.
Eskişehir il geneli ile Ankara’nın güney ve batı, Bolu’nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
3 il için ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.