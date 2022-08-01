Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Tam bir görsel şölen

Perseid meteor yağmuru ne zaman

Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.

Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.