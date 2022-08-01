Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Tam bir görsel şölen
Göktaşı yağmurlarının en popülerlerinden Perseid meteor yağmurunun ne zaman başlayacağı ve Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor.
Halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan Perseid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Tam bir görsel şölene dönüşecek olan meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de araştırılıyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?
Jüpiter'in yerçekimi sayesinde saatte 200 adet göktaşının hareket edeceği Perseid meteor yağmurları yılda bir kez gerçekleşiyor.
Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.
Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
Perseid meteor yağmuru ne zaman
Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.
Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.