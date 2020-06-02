Perihan Savaş ölen eşi Yılmaz Zafer paylaşımıyla duygulandırdı

Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Çukur'da rol alan yılların usta oyuncusu Perihan Savaş, sosyal medya hesabı Instagram'da duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Savaş, 1995 senesinde bir trafik kazasında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer ile bir fotoğrafını paylaştı.