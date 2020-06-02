Perihan Savaş ölen eşi Yılmaz Zafer paylaşımıyla duygulandırdı
Perihan Savaş, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Çukur'da rol alan yılların usta oyuncusu Perihan Savaş, sosyal medya hesabı Instagram'da duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Savaş, 1995 senesinde bir trafik kazasında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer ile bir fotoğrafını paylaştı.
"Çoook özledim adamım": Başarılı oyuncu Perihan Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" ifadelerini kullandı. Savaş'ın birçok seveni, takipçisi de acısına ortak oldu ve destek mesajları attılar.
Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Perihan Savaş, Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Çukur'da Sultan Koçovalı karakterine hayat vermektedir.
Perihan Savbaş'ın da rol aldığı dizide, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Kubilay Aka, Şenay Gürler gibi isimlerle oynamaktadır.