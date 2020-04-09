'Perihan Abla' TRT'ye geri dönüyor! Perran Kutman topa tuttu 'hepsi birbirinden iğrenç'
1980'lerin efsane mahalle dizisi Perihan Abla, TRT 1'in nostalji kuşağında tekrar gösterilecek. Başrol oyuncuları Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un son halleri şaşırtırken, Kutman, şimdiki dizileri adeta topa tuttu: Nerde o eski aile dizileri, mahalle dizileri... Şimdi programları ayrı, dizileri ayrı hepsi birbirinden iğrenç..."
Koronavirüs günlerinin en tatlı haberlerinden biri geldi. Ekranların efsane dizilerinden Perihan Abla, Perihan ve Şakir'iyle TRT ekranlarına geri dönüyor. Perran Kutman, dizinin 11 Eylül Cumartesi günü saat 11:00'de nostalji kuşağında TRT'de tekrar gösterilmeye başlanacağını duyurdu. Perran Kutman, yeni dönem dizilerini topa tutarken, Perihan Abla'nın son hali herkesi şaşırttı.
Başrollerinde Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisi 1986 yılında gösterilmeye başlanmış ve tek kanallı dönemde herkesi ekran başına hapsetmişti. Perihan Abla, mahalle dizilerinin en güzel örneklerinden birisi olarak gösteriliyor.
Perihan Abla sosyal medadan duyurdu
Perihan Abla dizisi yıllar sonra ekranlara döneceğini Instagram hesabından duyuran usta oyuncu Perran Kutman, "Perihan Abla 11 nisan cumartesi saat 11:00'da Trt1'de sizlerle olacak sakın unutmayın, duyan duymayanlara söylesin..." dedi...
Perihan Abla ve Şakir aynı capsi paylaştı
Perihan Abla dizisi sıcak hikayesi ile halen fenomen diziler arasında ilk sıralarda sayılırken, aile olmayı öğreten dizi olarak da biliniyordu. Perran Kutman ve Şevket Altuğ, geçtiğimiz günlerde yukarıdaki aynı capsi paylaşmışlardı sosyal medya hesaplarından: "Eski filmlerde 'aile olmayı' öğretirlerdi, şimdiki filmler 'nasıl aynı yaşanır' onu öğretiyorlar..."