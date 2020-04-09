'Perihan Abla' TRT'ye geri dönüyor! Perran Kutman topa tuttu 'hepsi birbirinden iğrenç'

Perihan Abla ve Şakir aynı capsi paylaştı

Perihan Abla dizisi sıcak hikayesi ile halen fenomen diziler arasında ilk sıralarda sayılırken, aile olmayı öğreten dizi olarak da biliniyordu. Perran Kutman ve Şevket Altuğ, geçtiğimiz günlerde yukarıdaki aynı capsi paylaşmışlardı sosyal medya hesaplarından: "Eski filmlerde 'aile olmayı' öğretirlerdi, şimdiki filmler 'nasıl aynı yaşanır' onu öğretiyorlar..."