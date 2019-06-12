Pendik, Kartal ve Maltepe göle döndü! Arabalar mahsur kaldı D-100 bitik
İSTANBUL Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Yoğun bir şekilde etkili olan yağmarla yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
110
Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
210
Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
310
Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
410