Pelin Öztekin'in haç kolyesi infial yarattı takipçileri şoka uğradı: Müslüman zannediyorduk
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, tatil sırasında çekindiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ancak boynundaki haç kolyesi, hiç beklenmedik yorumlar yapılmasına sebebiyet verdi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüş ve güzelliğiyle göz doldurmaya başlamıştı. Son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri aldı.
Şu Sıralar Alaçatı ve Çeşme arası tatilde olan Pelin Öztekin, paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle takipçilerini ikiye böldü. Boynundaki haç kolyesi ile tepki çeken Öztekin, kimi takipçilerini de bu fotoğraf nedeniyle kaybetti.
Fotoğrafı dikkatlice inceleyen takipçileri, oyuncunun boynundaki haç şeklinde kolyeyi fark etmekte gecikmedi. Kimileri Öztekin’in din tercihine kimsenin karışmaması gerektiğini söylerken, kimileri de Öztekin’i takip etmeyi bıraktığını yazdı.
Takipçileri baskı yapıyor: Ünlü oyuncu yapılan bu yorumlar nedeniyle henüz bir açıklama yapmadı. Takipçileri ise, İzmit doğumlu olan Öztekin'in dini görüşünü açıklaması hakkında baskı yapıyor.