Pelin Karahan'dan olay çıkaracak aldatma açıklaması! Kafalar çok karıştı!
Kaval Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle yıldızı parlayan, ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan'ın dizilerde aldatmayı işleme konusunda yaptığı açıklamalar Meryem Uzerli'yle aralarında tartışmayı körükleyecek tarzda... İki taraf da yaptıkları açıklamalarda gündemden düşmüyor. Gözler aralarında gerilen ipte...
Geçtiğimiz gün görüntülenen, ekranların benzersiz güzeli, başarılı oyuncu Pelin Karahan dizilerde aldatma konusunun sıkça işlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Söyledikleri, Meryem Uzerli ile tartışma oluşturabilecek cinste...
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Pelin Karahan, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Dizi ve filmlerde yer alan aldatma hikayelerinin senaristler tarafından gerçek hayattan alındığını ifade eden Karahan, şunları söyledi: