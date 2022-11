Pelin Karahan'dan estetik tepkisi! Şoke eden sözler: "Çocukları bile kendilerine benzemiyor"

"Her güzel, her şey yolunda" diyen Pelin Karahan, gazetecilerin, "Eşiniz Bedri Güntay'ın sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Şu an iyi. Aslında biz bu organizasyonu daha önce yapacaktık ama eşimin ani rahatsızlığı oldu. Ancak şu an çok iyi. Tam bir gün öncesinde anjio olması gerekiyordu. Şükür atlattı. İleride bir operasyon daha geçirecek. Önemli bir şey atlattık. Pıhtı konusu çok önemli bir şey, sonuçları çok kötü olabilir. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Doğru doktoru bulduğunuz zaman vakit çok önemli. Allah korusun, daha farklı bir sonuç olabilirdi. Biz şanslıydık, böyle bir şey hayatımızda var" dedi.