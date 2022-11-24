Pelin Karahan'dan estetik tepkisi! Şoke eden sözler: "Çocukları bile kendilerine benzemiyor"
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, önceki gün katıldığı lansmanda objektiflere yansıdı. Karahan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
"Her güzel, her şey yolunda" diyen Pelin Karahan, gazetecilerin, "Eşiniz Bedri Güntay'ın sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Şu an iyi. Aslında biz bu organizasyonu daha önce yapacaktık ama eşimin ani rahatsızlığı oldu. Ancak şu an çok iyi. Tam bir gün öncesinde anjio olması gerekiyordu. Şükür atlattı. İleride bir operasyon daha geçirecek. Önemli bir şey atlattık. Pıhtı konusu çok önemli bir şey, sonuçları çok kötü olabilir. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Doğru doktoru bulduğunuz zaman vakit çok önemli. Allah korusun, daha farklı bir sonuç olabilirdi. Biz şanslıydık, böyle bir şey hayatımızda var" dedi.
"BENİ ŞİMDİYE KADAR GÖRMEDİĞİNİZ ROLLERDE GÖRECEKSİNİZ"
Yeni projelerinden bahseden Karahan, "Beni şimdiye kadar hiç görmediğiniz rollerde göreceksiniz, tamamen farklı olacak. Biz kadınları daha çok ağlayan, üzülen rollerde görüyorsunuz. Ondan tamamen farklı konu, bambaşka bir şebeke var. Bir bölümde birden fazla kadın olma halim var. Okurken çok keyif aldım. İlk defa bir kadın karakterinin baştan sona doğru değişik olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.
"SET İŞİ, EKİP İŞİ"
Muhabirlerin, "Erkekler partnerlerini seçebiliyor. Kadın oyuncular da partnerlerini seçebiliyor mu?" sorusuna Pelin Karahan, "Herkes partnerinin iyi olmasını ya da piyasada düzgün çalışan birisinin olmasını ister. Beni sorduklarında da böyle isterim. O karşılıklı iyi niyet göstergesi olsun. Set işi, ekip işi. Çok keyifli olması lazım, sonuçta sürekli berabersiniz" cevabını verdi.