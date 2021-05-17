Pelin Akin eşi Anıl Altan'ın yarı çıplak pozunu görünce fırçayı bastı
Dizi oyuncusu Pelin Akil'in sosyal medyada eşi Anıl Altan'ın pozuna yaptığı yorum Instagram'ı salladı. Kocasının yarı çıplak fotoğrafını gören ünlü isim lafı yapıştırdı.
35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.
Bahçede ev eşyalarını tamir eden Anıl Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı.
Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı.