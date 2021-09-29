Pelin Akil'den hamilelik itirafı geldi 'Ya yine ikiz gelirse!'
Şu sıralar TRT 1'in dönem dizisi Barbaroslar'da oynayan oyuncu Pelin Akil'den çok samimi hamilelik itirafı geldi. Takipçilerinden gelen sorulara cevap veren Pelin Akil bir takipçisinin yeniden çocuk ister misin sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşayan oyuncu Pelin Akil, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, 'üçüncü çocuk' düşüncesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu
Pelin Akil yazın son günlerini eşi Anıl Altan ve Ikiz kızları Alin - Lina ile Belek’te geçirdi. Kalabalık aile seven Pelin Akil, üçüncü çocuğa sıcak bakıyor ama bir korkusu var...
Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da evlenmiş, 2019’da ikizleri Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek’te yapan çift, kalabalık aileleri seviyor.
Pelin Akil, “Üçüncü bebeği istiyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Hem ‘Evet’, hem ‘Hayır’."
"Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet."