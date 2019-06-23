Pelin Akil takipçisine kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var

Bir takipçisi yorum olarak “Doğurup ele baktırırsınız sonra da annelik çok kutsal der duygulanırsınız. El büyütür siz övünürsünüz annecikler” yazınca Akil, takipçisine kızdı. Akil kendisine yapılan bu eleştiriye şu yanıtı verdi: