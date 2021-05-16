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Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in sosyal medyada eşi Anıl Altan'ın pozuna yaptığı yorum Instagram'ı salladı.

Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. 

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Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

Bahçede ev eşyalarını tamir eden Anıl Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. 

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Pelin Akil kocası Anıl Altan'a ayar verdi Instagram yıkıldı: Buradaki amaç ne?

Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı.

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