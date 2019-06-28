Pelin Akil ikiz bebeklerini sosyal medyada paylaştı! Alin ve Lina büyüyorlar
Pelin Akil Altan ve Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina herkes tarafından çok merak edilirken Pelin Akil'den fotoğraflar gelmeye başladı. Akil'in duygusal paylaşımı takipçileri tarafından birçok beğeni aldı.
Pelin Akil ve Anıl Altan 3 yıllık beraberliklerinin ardından nikah masasına oturarak dünyaevine girmişlerdi. Sosyal medyanın gözde çifti olarak yayınladıkları videolarla birçok beğeni alan ünlü çiftin ikiz bebekleri ise Alin ve Lina ise geçtiğimiz aylarda dünyaya gelerek ikiliye çifte mutluluk yaşatmıştı.
20 Nisan'da dünyaya gelen ikiz bebekleri ise Altan çifti, nazardan korktukları için gözlerden uzak tutmaya özen göstermişken bebeklerin büyümeye başlamasıyla sosyal medyayı akif olarak kullanan çiftten fotoğraflar gelmeye başladı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarda bebeklerinin yüzlerini pek göstermemeye özen gösteren çift, hatta bu paylaşımlarında bebeklerden birinin yüzüne blur efekti koyunca takipçilerinden tepki almışlardı.
Pelin Akil'in ise son paylaşımında ikizleri Alin ve Lina için yazdığı duygusal not takipçilerinden tam not aldı. Akil, ''O kadar hızlı büyüyorsunuz ki, bu koşturmacanın içinde zamanın durmasını istediğim o kadar anınız var ki... Allah’ım isteyen herkese nasip et'' notuyla paylaşımda bulundu.