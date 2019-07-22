Pelin Akil Altan'ın kızı Lina 'anne' deyince gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

3 Yıl önce birliklerini nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 3 ay önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak çiftten Pelin Akil, kızının 'Anne' deyişini gözyaşları içinde paylaştı.