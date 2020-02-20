Pegasus kazasında kara kutular deşifre edildi!
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin ölümüne neden olan Pegasus uçak kazasında kara kutular deşifre edildi! Kazada, kulenin pistle ilgili uyarısını Türkçe yaptığı ikinci pilotun ise Hollandalı olması nedeniyle uyarıyı anlamadığı belirtildi.
Kulenin uçağa önceki uçakların pas geçtiği bilgisini Türkçe verdiği ve o sırada iletişim başta olmak üzere yardımcı görevlerle ilgili ikinci pilotun Hollandalı olması nedeniyle bunu anlamadığı ve kendisinden yapması beklenen muhtemel uyarıyı yapamadığı ortaya çıktı.
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Uçağın limitler içerisinde ve pilotların o an için risk almadan yaptığı normal iniş sonrası pistin son metrelerinde daha önceki iniş kalkışlar nedeniyle frenlemeye izin vermeyerek uçağın buz zemin üzerinde gibi kaydığı anlaşıldı.
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Pistin sonunda durma sahası yerine dik açılı bir yamaç bulunması ve yamacın kaymaması için yapılan duvar ise uçağın parçalanmasına neden oldu.
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Kazanın üzerindeki perde, kara kutuların deşifre edilmesiyle aydınlanmaya başladı.
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