PCR testleri sahte çıktı! Bülent Ersoy'a KKTC konseri öncesi orkestra şoku
Bülent Ersoy KKTC’de vereceği konser öncesi orkestra şoku yaşadı. 'Diva'ya eşlik edecek orkestra ekibinin PCR testleri sahte çıktı. Ersoy'un menajerinden açıklama geldi.
Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti. Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollere takıldı.
Yapılan incelemede Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı.
8 saattir havalimanında bekliyorlar
Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini 8 saattir havalimanında bekletiyor.
Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk havalimanında yaşananlarla ilgili TV100'ün haberini doğruladı ve şu açıklamayı yaptı: "Haber doğru... Bülent hanım ve korumasının testini ben yaptırmıştım ama orkestranın test sonuçları sahte çıkmış. Havalimanında saatlerdir bekliyorlar...