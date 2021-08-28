PCR testleri sahte çıktı! Bülent Ersoy'a KKTC konseri öncesi orkestra şoku

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk havalimanında yaşananlarla ilgili TV100'ün haberini doğruladı ve şu açıklamayı yaptı: "Haber doğru... Bülent hanım ve korumasının testini ben yaptırmıştım ama orkestranın test sonuçları sahte çıkmış. Havalimanında saatlerdir bekliyorlar...