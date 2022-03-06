Pazartesi günleri asla cam açmıyor! '3 gün uyuyamıyorum' diyen Pera Palas yıldızı Selahattin Paşalı itiraf etti

* Seni tanıyalı kısa süre oldu ama Emin Alper’in filminde oynayacaksın, Netflix’te ikinci dizin... Craft’ta oyunların oldu... Çok mu ballısın yoksa kariyerini iyi mi yönetiyorsun?

İnançlıyım, nasip ve kısmetse oluyor diye düşünüyorum. Biraz da şanslıyım ben herhalde. Gelen işlerde de hep elimden gelenin en iyisini yapmaya

çalışıyorum.

*Seni daha iyi tanımak için başa sarsak...

Tamam, İzmir’de doğdum ama aslında Bodrum’da yaşıyorduk. Anne ve babam turizmle ilgileniyordu. Dedem Bitez’in ilk otellerinden birini yapmış. Yani benim hikâyem Bodrum’da başlıyor. Bir abim var. O da Birleşmiş Milletler’de ekonomist, şimdi Bangkok’ta yaşıyor.