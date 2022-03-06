Pazartesi günleri asla cam açmıyor! '3 gün uyuyamıyorum' diyen Pera Palas yıldızı Selahattin Paşalı itiraf etti
Aşk 101 dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Selahattin Paşalı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle yeniden gündeme oturdu. Paşalı yaptığı itiraflarla şaşırttı.
Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart günü sekiz bölümü ile yayınlandı. Dizide Hazal Kaya ile başrol oynayan Selahattin Paşalı Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
* Seni tanıyalı kısa süre oldu ama Emin Alper’in filminde oynayacaksın, Netflix’te ikinci dizin... Craft’ta oyunların oldu... Çok mu ballısın yoksa kariyerini iyi mi yönetiyorsun?
İnançlıyım, nasip ve kısmetse oluyor diye düşünüyorum. Biraz da şanslıyım ben herhalde. Gelen işlerde de hep elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyorum.
*Seni daha iyi tanımak için başa sarsak...
Tamam, İzmir’de doğdum ama aslında Bodrum’da yaşıyorduk. Anne ve babam turizmle ilgileniyordu. Dedem Bitez’in ilk otellerinden birini yapmış. Yani benim hikâyem Bodrum’da başlıyor. Bir abim var. O da Birleşmiş Milletler’de ekonomist, şimdi Bangkok’ta yaşıyor.
* Bodrum’da büyümek hayatına nasıl yansıdı?
Avantajları da dezavantajları da oldu. Mesela bizde “Elâlem ne der” diye yaşamak vardı. Çünkü küçük yer, herkes birbirini tanır. Onu çok hissettim. Tabii bir yandan da çocukluğunu Bodrum’da, deniz kenarında yaşamaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Deniz, kum, güneş, şahane çocukluk...
* O halde İstanbul’a neden geldin?
Küçük yaşta basketbola başladım. 14 yaşında Darüşşafaka’ya transfer olup İstanbul’a geldim. Aslında Karşıyaka’dan da teklif almıştım ama bu işin yeri İstanbul dedim, orada basketçi olabilirim dedim ve olamadım (gülüyor). Bırakmak zorunda kaldım.
* Neden?
Spordan ve insanlardan nefret ettiğim tecrübeler yaşadım. Üst seviyede bir sporcu olamayacağımı anladığımda daha fazla uzatmama kararı aldım.
* Sonra ne oldu?
Üniversiteyi kazandım ama hayatta tek hayalini kurduğum şey o olmadığı için üniversiteye adapte olamadım. Sonra abim “Yurtdışına git ve yeniden başla” dedi. Ben de Budapeşte’ye gidip sanat yönetimi okudum.