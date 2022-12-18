Kim Kardashian poposu! Ertuğrul Özkök'ten Pazar Mektubu yazısı

Bu Pazar günkü konumuz “Y2K”nın Dönüşü…

Fransız Le Figaro gazetesinin geçen Pazarki “Madame” ekinde şöyle bir başlık var:

“Bedenin Sonu…”

Ben de bu ikisini şu başlık altında topluyorum:

“Kardaşyan Poposunun sonu mu: Üç Haftada 7 kilo verdi…”

Bunu en güzel anlatan görsel belge ise Kim Kardashian”ın bu iki fotoğrafı..

İKİ KARDASHİAN POPOSU ARASINDAKİ FARKI BULUN

Birincisi bildiğimiz, tanıdığımız Kim Kardashian…

Hani Azeri Ermeni Savaşı sırasında attığı bir tivit nedeniyle poposu Türkiye gündemine oturtulan Kim Kardashian…

Öteki ise bu yıl 2 Mayıs gecesi New York”ta yapılan MET Galasından sonra çekilen yeni Kim…

Arada 7 kilo fark var.

Ama asıl farkı, verilen kilo değil, inşa edilen yeni silüet…

Popo artık vücudun, yine çekici ama orantılı bir uzvu haline gelmiş.

“Kum Saati” modelinden “Balık etine” geçmiş bir silüet bu.

MUKTEDİR VE GÜÇLÜ BAŞKANA AŞK İLAN ETMEK İÇİN NE GİYERSİNİZ

Kim Kardashian bu muazzam değişimi neden ve nasıl yaptı…

Daha doğrusu yapmayı başardı…

Nedeni şu:

MET Galasında Marilyn Monroe”nun o efsane beyaz elbisesinin aynısı giyebilmek için.

Hani 1962 yılında New York Madison Square salonunda muktedir ve güçlü Başkan Kennedy içine düzenlenen yaşgünü partisinde giydiği elbise…

Dünyanın en gıcıklayıcı ve tahrik edici sesiyle “Happy Birthday” şarkısını sonuna Mr. President kelimesini ve “Bana verdiğiniz o güzel hatıralar” için cümlesini ekleyerek kutladığı gece giydiği, üzerinde 2500 cam kristal parça bulunan beyaz elbise…

Kim Kardashian işte o elbisenin aynısı giydi.

Giymek için de 3 haftada 7 kilo verdi.

MARİLYN MONROE DİYETİ İLE 3 HAFTADA 7 KİLO NASIL VERİLİR

Merak edenleri şimdiden uyarayım.

Bu “Marilyn Monroe diyeti” riskli…

Bu ayırıcı yaparak Madame dergisinden aktarıyorum:

(*) Günde 2 kez, üzerinde sauna tarzı body giysi ile yürüme bandına çıkıp, uzun süre koşup ter atmak.

(*) Sadece sebze ve sağlıklı proteinle beslenmek…

Evet iki temel kuralı buymuş.

SON ZAMANLARDA EN AZ ÜÇ KADIN BANA ŞUNU SORDU

Son yıllarda estetik konusunda en çok tartışılan konu hiç şüphesiz Kardashian poposu veya “Brezilya poposuydu…”

Özellikle kızlar arasında bu eğilim hızla yayılıyordu.

Bu estetik cerrahinin merkezi de Miami olmuştu…

Son zamanlarda tanıdığım bazı kadınlar bana hep şunu sordu:

“Kardashian poposu senin de hoşuna gidiyor mu…”

Belli ki bu konu kafalarını epey kurcalıyordu.

Polemikler yol açmasın ve bazı arkadaşlarım, “Ulan bu yaşta hala popoyla mı uğraşıyorsun” demesin diye verdiğim cevabı burada yazmayacağım.

DURUM BÖYLEYSE Y2K TRENDİ NEDEN YÜKSELİYOR

Ancak Madame dergisinin geçen Pazar attığı “Body”nin sonu” başlığı dikkatimi başka bir yere çekti.

Buna göre genç kızlar arasında yayılan asıl trend “Y2K” imiş.

Yani vücudunu seksi görünüp görünmemesine hiç önem vermeyen, düşük belli mini eteklerle bacakların kısa, çarpık görünmesinden hiç rahatsız olmayan, göğüslerin güzel, dik, sarkık, pek güzel olmamasına hiç önem vermeden sergileyen, yani benim neslime biraz “Cyndi Lauper tarzını” hatırlatan yeni bir genç kız profili…

Buna Y2K denmesinin sebebi ise bu kavramın 2000”li yılları hatırlatmasıymış.

Hani tam milenyuma geçeceğimiz gece bütün dünyanın bilgisayar yazılımlarının altüst olacağını, hayatın duracağını varsayan “Y2K” sendromu…

SADECE TİK TOK ÜZERİNDEN 11 MİLYAR Y2K PAYLAŞIMI

Çünkü yeni tarz o günlerin trendlerini yansıtıyormuş.

Britanya Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera ve Avril Lavigne…

Hatta Spice Girls ve Destiny”s Child tarzı…

Sadece Tik Tok üzerinden, 11 milyar Y2K modası hashtagli mesaj paylaşılmış şu son zamanlarda.

Evet durum böyle…

Bir sosyolog olarak benim yorumuma gelince…

BANA GÖRE ERKEK DENEN CANLI TÜRÜ VAROLDUKCA KARDASHİANLAR ÖLMEZ

Bana göre yeryüzünde benim tanıdığım erkek türü varoldukta, “Kardashian poposu” asla yokolmaz…

Ama genç kızların, özgürlük kavramları çerçevesine, “Bedenin faşistçe baskısından kurtulma” maddesini eklemesi de acayip hoşuma gidiyor.

Seviyorum o genç ve delikanlı sallapartiliği…

Bana bir tür meydan okuma gibi geliyor…

Hele hele 6 yaşında kız çocuklarının zorla evlendirildiği, resmen pedofil tecavüzlerine uğradığı bir ülkede ben de bir “Y2K aktivistiyim…”

BANA KARDASHİAN POPOSU ÇİRKİNDİR DEDİRTEMEZSİNİZ

Ama bana Kardashian poposunun aleyhine de tek kelime söyleyemezsiniz…

Hele hele Marilyn Monroe elbisesi içine girmek için 7 kilo veren bu yeni Kardashian var ya…

Kim”seye laf söylememek arkadaş…