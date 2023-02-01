Patron 'sana kim iş verir' deyince istifa etti, açığı fark eden kadın dünyaya satış yapmaya başladı

Bir anda taleplere yetişemez oldu

İş yerine en büyük destekçisi annesinin ismi olan, "Elifim Dikimevi" adını veren Dinç, kendi tasarladığı kıyafetleri satışa sundu. Gece kıyafetleri ve abiye koleksiyonu üzerine tasarımları çok beğenilen Dinç, bir süre sonra taleplere yetişemez oldu.