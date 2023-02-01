Patron 'sana kim iş verir' deyince istifa etti, açığı fark eden kadın dünyaya satış yapmaya başladı
ANTALYA'da yaşayan bir kadın, patronun dalga geçercesine söylediği lafı duyunca işinden istifa etti. 20 metrekarelik dükkanda 2 makine ile kendi işini kuran kadının bir anda hayatı değişti. Serpil Dinç, hem yurt içi hem de yurt dışına satış yapmaya başladı.
Küçük yaşlardan itibaren moda tasarımına ilgi duyan girişimci Serpil Dinç, ailesinin onayıyla kız meslek lisesinin hazır giyim bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimini de bu bölüm üzerine yoğunlaştıran Dinç, daha sonra 10 yıl boyunca yurt dışına ihracat yapan bir firmada çalıştı.
2 makine ile başladı: Sonrasında Dinç, istifa edip kendi işini yapmaya karar verdi. Muratpaşa Kışla Mahallesi'nde 20 metrekarelik küçük bir dükkan kiralayan Serpil Dinç, 2 makineyle tek başına çalışmaya başladı.
Bir anda taleplere yetişemez oldu
İş yerine en büyük destekçisi annesinin ismi olan, "Elifim Dikimevi" adını veren Dinç, kendi tasarladığı kıyafetleri satışa sundu. Gece kıyafetleri ve abiye koleksiyonu üzerine tasarımları çok beğenilen Dinç, bir süre sonra taleplere yetişemez oldu.
İki ablasını da işe aldı
İki ablasını da yanına alan KONESKOOP’tan kullandığı krediyle daha büyük bir atölyeye taşındı. 2020 yılında kendi ismiyle markalaşan Dinç, aynı yıl koleksiyon ve Fashion Week’e katıldı ve ismini sektörde daha fazla duyurmaya başladı. Tasarımları büyük beğeni toplayan Dinç, Türkiye’nin her yerinden sipariş almaya başladı.