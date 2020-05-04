Patlıcan ezme nasıl yapılır iftara tat katar!
Patlıcanın buram buram kokan köz kokusu, sarımsağın iştah açıcılığı ile buluştu. İşte köz patlıcan ile kolayca hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli patlıcan ezme nasıl yapılır?
Püf Noktası
Patlıcanlarınızı közledikten sonra soyup buzdolabı poşetleri ile dondurucuya kaldırabilirsiniz. Patlıcan ezmesi yapacağınız gün patlıcanlarınızı dolaptan çıkartarak çözülmelerini beklemelisiniz. Daha sonra istediğiniz gibi patlıcan ezmelerinizi yapabilirsiniz.
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Patlıcan ezmesi
5 adet kemer patlıcan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 buçuk çay kaşığı tuz
Sos için;
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
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Patlıcanlarımızı fırın ızgarasında 200 derecede yaklaşık 15-20 dakika içi pişene kadar ızgaralıyoruz.
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Sonra patlıcanlar biraz soğuduktan sonra ortalarını açıp kaşık ile içini alıyoruz.
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