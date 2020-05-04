Patlıcan ezme nasıl yapılır iftara tat katar!

Püf Noktası

Patlıcanlarınızı közledikten sonra soyup buzdolabı poşetleri ile dondurucuya kaldırabilirsiniz. Patlıcan ezmesi yapacağınız gün patlıcanlarınızı dolaptan çıkartarak çözülmelerini beklemelisiniz. Daha sonra istediğiniz gibi patlıcan ezmelerinizi yapabilirsiniz.