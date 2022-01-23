Patates, muz, tavukla besleniyor! Antalya'daki hamam böcekleri 15 liradan satılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle girişimci Selami Gökgöl'ün 19 yıl önce kurduğu böcek çiftliğinde, un kurdu, morio kurdu, cırcır böceği ve çekirgelerin de aralarında bulunduğu 14 böceğin yanı sıra lobster roach, tartara, Madagaskar ve dubia olmak üzere 4 tür hamam böceği de üretiliyor.