Parkta boşanmak üzere karısının boğazına bıçak dayadı! Polis son anda kurtardı

Muratpaşa'da Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde tartışırken, bıçak dayadı. Hüseyin Ç.'nin elinden bıçağı alan polis, Feride Ç.'yi de kurtardı. Hüseyin Ç., gözaltına alındı. Kendini savunurkenki sözleri ise 'yuh' dedirtti.