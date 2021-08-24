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Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı Paris Hilton yıllar sonra, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Bir dönem ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı Paris Hilton özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilton yıllar sonra, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

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Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, ABD'de katıldığı bir radyo programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Sosyetik güzel Hilton'un cinsel istismar itirafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Ünlü model, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

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