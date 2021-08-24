Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı Paris Hilton yıllar sonra, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.
Bir dönem ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı Paris Hilton özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilton yıllar sonra, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.
Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, ABD'de katıldığı bir radyo programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Sosyetik güzel Hilton'un cinsel istismar itirafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Ünlü model, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.