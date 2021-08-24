Paris Hilton'dan olay itiraf: 17 yaşında okulda cinsel istismara uğradım

Bir dönem ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı Paris Hilton özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilton yıllar sonra, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.