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Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

YouTube'dan 2021'de en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesi açıklandı.

Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

YouTube'dan 2021'de en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesi açıklandı. Forbes'un yayımladığı listede son döneme damgasını vuran birçok YouTuber yer alıyor.

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Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

YouTuber'lar toplamda 2021'de yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor.

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Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

 İçerik üreticilerinin kazançlarının yaklaşık yarısı reklam gelirinden geliyor. YouTuberlar ücretlerini daha da artırmak için markalı ürünler piyasaya sürüyor. 

İşte en çok kazanan Youtuberlar...

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Paraya para demeyen YouTuberları Forbes açıkladı! İşte en çok kazananlar...

10. Minecraft gibi video oyunlar oynayan birden fazla YouTube kanalı yöneten Preston Arsement ise 10. sırada yer alıyor. En çok PrestonPlayz kanalı meşhur olan kullanıcı 16 milyon dolar kazandı. 

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