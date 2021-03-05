Parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faizi veren bankalar listesi
Bankalar; parasal sıkılaştırmanın arttığı, zorunlu karşılıkların yükseldiği, stopaj vergisinin düştüğü dönemde en yüksek faizi yüzde 18, en düşük faizi ise yüzde 10.90 olarak belirledi. İşte tüm detaylar ve en yüksek faizi veren bankalar listesi...
Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesi mevduat faizlerinde artışı tetikliyor. Yükselen enflasyonla birlikte Merkez Bankası faizi yüzde 17 seviyesine yükseltti. Şubat ayında enflasyon yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. Reel faizin enflasyonun üzerinde olması garanti para isteyen yatırımcıları mevduat faizine yönlendiriyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Türkiye ekonomisi güçlenmesini sürdürüyor. Para politikaları ve pandemi döneminde atılan ekonomi adımlarıyla birlikte Türkiye ekonomisi 2020 yılını yüzde 1.8 oranında büyüme ile kapattı. Dünya üzerinde büyüme gerçekleştiren nadir ülkelerden olan Türkiye’de son birkaç aydır Merkez Bankası’nın attığı adımlar da etkili olmaya başladı.
Mevduat yarışı
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve faizi yüzde 17 seviyesinde tutması mevduat bankaları tarafında da mevduat yarışına neden oldu. Birçok banka mevduat toplamak için faiz yarışına girerken düşen stopaj oranları da yatırımcıları cezbetmeye başladı.
Vergi vadesiz ve ihbarlı hesaplar
31 Mart 2021 tarihine kadar mevduatlardan alınan vergi vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 12’den yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 0’a revize edildi. Bu oranlar katılım bankalarındaki katılma hesaplarında da aynı şekilde uygulanmaya başladı.