Paranız PTT'de hazır hemen gidin alın! Sadece bir kez veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan T.C vatandaşı olan anneye verilen doğum parası bireysel olarak ilk çocuk için 300 TL olmakla birlikte devlet ikinci çocuk için 400 TL ödeme veriyor. Ayrıca üç çocuğu olan ihtiyaç sahibi devletten 600 TL ödeme almaktadır. Bir vatandaşın doğum parasından faydalanması için ilk koşul anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması olarak belirlenirken bu şartı sağlayamayan kişilere ödeme yapılamıyor. Doğum parası ödemesi 2015 yılı ve sonrasında doğan tüm çocuklar için yapılıyor. Peki kimler doğum yardımı alma hakkına sahiptir? İşte yanıtları…