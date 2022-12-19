Paranız PTT'de hazır hemen gidin alın! Sadece bir kez veriliyor

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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yürütülen desteklerin içinde bir de doğum parası yer almaktadır. Doğum parası kadınlara destek çıkmak için ve kadınların daha çok iş sektöründe yer alması için veriliyor. Peki 2022 doğum parası ne kadar? Doğum parası nasıl alınır? İşte detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan T.C vatandaşı olan anneye verilen doğum parası bireysel olarak ilk çocuk için 300 TL olmakla birlikte devlet ikinci çocuk için 400 TL ödeme veriyor. Ayrıca üç çocuğu olan ihtiyaç sahibi devletten 600 TL ödeme almaktadır. Bir vatandaşın doğum parasından faydalanması için ilk koşul anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması olarak belirlenirken bu şartı sağlayamayan kişilere ödeme yapılamıyor. Doğum parası ödemesi 2015 yılı ve sonrasında doğan tüm çocuklar için yapılıyor. Peki kimler doğum yardımı alma hakkına sahiptir? İşte yanıtları…
Çalışmayan kadınlar için doğum parası
Çalışmayan kadınlar için doğum parası alma şartlarında ise ilk çocuğa tek seferlik 300 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler ikinci çocukta 400 TL olarak belirlenirken üçüncü ve sonraki çocuklar için ödenen doğum parası ücreti 600 TL'ye çıkıyor.
Kimler doğum yardımı alma hakkına sahiptir?
Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı adı altında bir destek sağlanmaktadır. Anne veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinden sonraki doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar doğum yardımı alamazlar. Ancak, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da ödenen miktara göre çocukların sırasının belirlenmesinde, yani hangi çocukların doğuştan çocuk olduğu dikkate alınır.