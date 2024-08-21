Paramotorları ABD’mi yoksa Fransa’mı yetiştirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinden giriş yapan iki paramotor Akıncı TİHA tarafından tespit ediliyor Irak’tan itibaren takibe alınıyor. Paramotorların sadece sınırdan geçmelerini sağlayıp etkisiz hale getirmek yetmez bir de onların bağlantılarına ulaşmak gerekir.

İki terörist helikopterden açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilip derdest ediliyor.

Paramotorlarla Münbiç’ten havalanıp Amanos’a iniş yaptıkları tespit edilen teröristlerin ikisi Amonos Dağ’ında, diğer ikisi de İskenderun’da etkisiz hale getirilmişti.

Mersin Mezit’li de polis evini uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunmuşlardı.

Kayseri’ye kadar gelmiş, İçişleri Bakanlığına girmeye çalışmış, girdikleri çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirilmişlerdi.

Her üç eylemde de PKK’lı teröristler paramotorlarla Suriye sınırından giriş yapmışlardı.

Bunun üzerine;

Sınırımıza alçak irtifa savunma sistemleri yerleştirildi,

Suriye sınırında gözetleme yapan insansız hava araçlarıyla önlem alındı.

ABD, PKK’ya helikopter vererek ve paramotor sağlayarak Türkiye’ye karşı güçlenmesinin yolunu açıyor.

Hatta ABD PKK için Suriye’de İHA ve paramotorların üretildiği tesis kurdu. Bu tesis MİT operasyonları sonucunda imha edildi.

Kobani Ayn el-Arap bölgesinde PKK’ya ait İHA üretim merkezinin Fransız çimento şirketi Laferge’nin içinde olduğu ve DEAŞ’ın Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiği tespit edilmişti.

DEAŞ’a para

PKK’ya İHA

DEAŞ’ın da PKK’nın da patronu aynı.

Tabi ki bu tesisleri MİT imha etti.

Son zamanlarda PKK yeniden paramotorlarla eylem hazırlığında.

Daha önce Suriye’den gelenler şimdi Irak’tan geliyorlar. Fakat amaçlarına ulaşamadan tespit ediliyorlar. Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı ve MİT’in aldığı yüksek sevideki önlemler olabilecek tüm olumsuzlukları önlüyor.

Artık PKK’da teknolojiye ayak uydurdu. Paramotorları kullanmak için pilot eğitimi almış olmak gerekir.

PKK’ya bu uçuş eğitimini kim verdi?

Cevap veriyorum

ABD ya da Fransa.

Kıyafetlerinden, üzerlerindeki dökümanlardan ve girdikleri çatışmalardan özel eğitim aldıkları görülmektedir.

Bir de ortada mühendislik var. Ağırlıklar hesaplanarak silahlar ona göre yüklenmiş.

Paramotorlar güçlendirilmiş, uçuş mesafesi yükseltilmiş.

X-ray cihazlarında bile tespit edilemeyen hayalet silahlar teröristlerin üzerinden çıktı. Dürbünlü uzun namlulu suikast silahları ve nokta atışlı hedef vuran lazer ölçümlü aletler çıktı.

Bütün bu son teknolojik ve yenilikçi durum sanki ABD’yi işaret ediyor.