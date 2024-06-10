Pandoranın kutusu

FETÖ'cülerin oyunları Pandora’nın kutusu gibi. Oyun içinde oyun. FETÖ’nün kendi içindeki kavgası, Sonrasında sağlıksal sorunlar nedeniyle yer değiştirdiğinin söylenmesi, Ebu Seleme’nin Fethullah elebaşının kaçırıldığını ilan etmesi.

Bununla da kalınmayıp; FETÖ'nün kirli operasyonlarının Adil Öksüz tarafından bizzat yapıldığını, 15 Temmuz darbe girişimini örgütlediğini tanıklıklarla anlattı.

Bütün bu ifadelerin gerçeklik payı olabildiği kadar dikkatleri farklı alanlara çekip delil karartma olayı perdeleme hatta flulaştırmada olabilir.

Ciddi sağlık sorunları olan, hatta ruhsal bunalımından dolayı yaşadığı odanın dışına çıkmayan FETÖ elebaşısı ve etrafındaki haramiler yeni bir tezgâh kurmanın planı içerisinde olabilir mi?

FETÖ teröristleri uzuncadır kendilerine saklanacak yeni ülkeler arıyordu. Yaptıkları girişimler sonucu Kanada ve AB ülkelerinden bazıları onlar için güvenli liman olabilirdi. Ancak Kanada kabul etmeyince ve AB'de de güvenli bir liman bulunamayınca yer değiştirmeye mecbur bırakıldığı ifade edildi.

ABD güvenlik birimleri FETÖ elebaşısı ve haramilerinin bulunduğu yeni merkezin bilinmesi istemiyor. İktidarını dünya üzerinde korumaya çalışan ABD kaosa ev sahipliği yapma görevini kimseye vermez.

Dağılmış Pazar Yerine Benziyor İYİ Parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’de gerçekleştirdiği dikkat çeken görüşme sonrası Akşener cephesinden yapılan açıklama Burak Akburak'tan geldi.

Akburak’ın yaptığı açıklamadaki konu başlıkları;

Akşener devlet için göreve hazır.

Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın.

Akşener yeni bir parti kurmayacak.

Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Görüşmeyi Erdoğan istedi.

Fakat görüşme talebinin Erdoğan’dan değil Akşener’den geldiği ifade edilmişti.

Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi.

Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek.

Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz.

Burak Akburak’ın Akşener için görevini bıraktı siyaseti bırakmadı ifadesi siyasi litaratürde çok şey anlatıyor.

Bunun yanı sıra:

DERVİŞOĞLU beklemiyordum ama şaşırmadım dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise konuya ilişkin bilgiyi görüşme sonrasında atılan tweetten öğrendiğini söylerken

“Beklemiyordum ama şaşırmadım. Elbette içeriğini bilmiyorum. Görüşmeye dair açıklamadan sonra sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. İsteyen istediği ile görüşsün. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim.”

Dervişoğlu, kulislerde konuşulan, Akşener’e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edileceği iddiasına ise, “Bana teklif edilemeyecek bir şeyin, kurucu başkanımıza da teklif edilemeyeceğini düşünürüm.” yanıtını verdi.

Bu görüşme İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun’un mesajıyla öğrenildi.

Bu ziyaret Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in Paris Büyükelçisi olarak atanması talebi olabilir mi?

MHP ile İYİ Partinin yer değişikliği söz konusu olur mu? Fakat böyle bir durumda neden eski Genel Başkan ile görüşsün ki Erdoğan.

Cumhur ittifakı ortağı MHP’den AK Partinin rahatsızlık duyduğu bazı konuların; Sinan Ateş cinayeti,

Ayhan Bora Kaplan davası,

Gezi parkı tahliye davası,

Kayyum ataması.

MHP’nin yük olarak görülmesi İYİ Partiyle görüşmesine zemin hazırlar mı? Eskiyi getir yeniyi götür der mi Başkan Erdoğan?