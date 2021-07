'Pandemide maske takmadım' diyen Volkan Konak psikolojik destek almış!

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs pandemi sürecinde maske takmadığını söylemesiyle büyük tepi toplayan şarkıcı Volkan Konak'tan yeni açıklama...

HaberlerMagazin Haberleri Volkan Konak: Pandemide hiç maske takmadım! Uzun bir aradan sonra Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, "Maske bizi bozuyor" açıklamasıyla şaşırtmıştı. Konak, maske takmadığı pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Konak, evde kalmaktan bunaldıüını ifade ederek psikolojik destek aldığını ifade etti.