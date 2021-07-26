'Pandemide maske takmadım' diyen Volkan Konak psikolojik destek almış!
Pandemi sürecinde maske takmadığını geçtiğimiz günlerde duyuran 'Kuzeyin oğlu' lakaplı ünlü şarkıcı Volkan Konak, pandemi sürecinde psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs pandemi sürecinde maske takmadığını söylemesiyle büyük tepi toplayan şarkıcı Volkan Konak'tan yeni açıklama...
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HaberlerMagazin Haberleri Volkan Konak: Pandemide hiç maske takmadım! Uzun bir aradan sonra Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, "Maske bizi bozuyor" açıklamasıyla şaşırtmıştı. Konak, maske takmadığı pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Konak, evde kalmaktan bunaldıüını ifade ederek psikolojik destek aldığını ifade etti.
Şarkıcı önceki gece Belarus-Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel&Casino’da sahneye çıktı. Pandemiyi nasıl geçirdiğinden bahseden sanatçı, şöyle konuştu:
"Evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadım"
“Herkes gibi ben de bu dönemi evde geçirdim. Ancak biz sahne insanıyız. Evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadım. Daha sonra psikolojik tedavi gördüm.
Bu dönemi bilim insanlarından destek alarak atlattım, şimdi gayet iyiyim.”