Pamela Anderson'dan Julian Assange tepkisi

''AMERİKA'NIN KÖPEĞİSİNİZ'': Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, hem Assange’ın sığındığı Ekvador’a hem de büyükelçiliğin bulunduğu İngiltere’ye tepki gösterdi. Anderson, “Şok içindeyim. Ne dediğini tam olarak duyamadım. Çok kötü görünüyordu. Nasıl yaparsın Ekvador? Nasıl yaparsın Birleşik Krallık? Elbette, siz Amerika’nın köpeğisiniz ve o aptalca Brexit saçmalığından başka yöne dikkati çekmeye ihtiyacınız var” diye yazdı.