Pamela Anderson'dan Julian Assange tepkisi
Pamela Anderson, ‘kahraman' olarak nitelendirdiği WikiLeaks kurucusu Assange'ın gözaltına alınması karşısında Ekvador’a, İngiltere’ye ve ABD’ye tepki gösterdi.
WikiLeaks kurucusu Assange’ın tutuklanmasına bir tepki de ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson’dan geldi. Sputnik'in haberine göre Assange’a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Anderson, “Şok içindeyim. Nasıl yaparsınız?” dedi.
''AMERİKA'NIN KÖPEĞİSİNİZ'': Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, hem Assange’ın sığındığı Ekvador’a hem de büyükelçiliğin bulunduğu İngiltere’ye tepki gösterdi. Anderson, “Şok içindeyim. Ne dediğini tam olarak duyamadım. Çok kötü görünüyordu. Nasıl yaparsın Ekvador? Nasıl yaparsın Birleşik Krallık? Elbette, siz Amerika’nın köpeğisiniz ve o aptalca Brexit saçmalığından başka yöne dikkati çekmeye ihtiyacınız var” diye yazdı.
''BENCİL VE ZALİM'': Adını vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan ünlü oyuncu, “ABD’ye ne demeli? Başkanın bu zehirleyici korkaklığı. Bencil ve zalimsin. Şeytan, yalancı ve hırsızsınız. Siz kokuşacaksınız biz yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.
'KAHRAMAN' İLAN ETMİŞTİ: Anderson, kişisel blogu üzerinden paylaştığı bir yazıda Assange için ‘en sevdiğim kişi' yorumunu yapmıştı. Assange’ı ‘kahraman’ olarak niteleyen oyuncu, "Onu bu yüzden seviyorum" demişti.