Palamuda çok benziyor ama değil! Satıcılar kesin bir dille uyardı
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan palamut bolluğu bu sezon yaşanmazken bazı uyanık satıcılar, tombik balığı palamut diye satmaya çalışıyor. Peki palamudu tombik balıktan ayıran özellikler nelerdir?
2 yıldır tezgahlarda bol olan palamudun bu sezon balıkçıların ağlarına takılmaması sıkıntı yaşattı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim gerçekleşmedi.
Tombik balık palamut diye satılıyor: Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 TL'den alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.
İki balık arasında ciddi fark var: Güzelbahçe Balıkçı Hali'ndeki esnaf olan Osman Kocabıyık, "Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını 'palamut' diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var" dedi.
Et fiyatlarıyla yarışıyor: Güzelbahçe Balık Hali esnafından Mutlu Evren de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi."