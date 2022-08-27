Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde selin neden olduğu olaylarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi.