Özlenen isim Bergüzar Korel yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor!
Bergüzar Korel de kameraların objektifini özledi. Yeniden ekranlara dönmek için hazırlanıyor, yeni dizi projesi var.
Bergüzar Korel, en son eşi Halit Ergenç ile beraber Vatanım Sensin dizisinde rol aldı. Ardından da ikinci çocuğuna hamile kaldı. Pandemi de başlayınca uzun bir süre ekranlarda yer alamadı. Durum böyle olunca hayranları artık isyan bayrağını çekti.
Sosyal medyada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kameralar önüne geçen Korel, yeni bir dizi projesi için de kameralar karşısında olmayı kabul etti.
Türkiye'nin ilk dijital dizi platformu Exxen'de yayınlanacak bir dizi için Bergüzar Korel'in anlaşmaya vardığını tv100'den Birsen Altuntaş duyurdu.
Ünlü oyuncu 3 sezon sürecek 'Kanlı Yayın' isimli projede Neslihan karakterini canlandıracak.