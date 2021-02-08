Özlenen isim Bergüzar Korel yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor!

Bergüzar Korel, en son eşi Halit Ergenç ile beraber Vatanım Sensin dizisinde rol aldı. Ardından da ikinci çocuğuna hamile kaldı. Pandemi de başlayınca uzun bir süre ekranlarda yer alamadı. Durum böyle olunca hayranları artık isyan bayrağını çekti.