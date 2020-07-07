Özkan Uğur'un son hali herkesi üzmüştü mutlu haberi Instagram'dan duyurdu
MFÖ Grubunun solistlerinden Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi. Uğur, bu güzel haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda yeniden kanserle savaştığı ortaya çıkan, MFÖ grubunun solistlerinden 66 yaşındaki Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, son raporlarının temiz çıktığını ve kanseri bir kez daha yendiğini duyurdu.
Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fuat güner'inin Özkan Uğur'un ikinci kez kansere yakalanmasını açıklamasının ardından Özkan Uğur, ilk kez kameralar karşısına geçmişti. Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner, hep beraber "Maske tak" diyerek sevenlerine seslenmişti.
Zayıfladığı gözlerden kaçmayan Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: