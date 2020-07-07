Özkan Uğur'un son hali herkesi üzmüştü mutlu haberi Instagram'dan duyurdu

Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.