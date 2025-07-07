ÖZGÜR ÖZEL’E MEKTUP YAZDIM

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “İnsanları bana sokağa çıkarttırma! Mısır olmasın Türkiye” dedi.

Bu sözler, en hafif tabirle cehaletin tezahürüdür. Bu sözler cehaletin değilse gafletin, gaflet değilse ihanetin ürünüdür. Türkiye, Mısır değildir, asla olmayacaktır. Türkiye, kukla devletlerin oynatıldığı Orta Doğu tiyatrosunun sahnesi değildir. Türkiye, bin yıllık aklın, kudretin ve iradenin devletidir!

Özgür Özel’in anlamadığı bir hakikat var: Derûn-i Devlet… Derûn-i Devlet, devlet kurulmadan önce dahi devletin varlığına karar veren iradedir. Kişilerin, makamların, gelip geçici siyasi figürlerin değil; tarihin, aklın, hikmetin, irfanın ve ilahi ilmin tecellisidir. Yani Hz. Allah’ın doğrudan kuluna verdiği, lütfettiği hakikat bilgisidir. Derûn-i Devlet; bir partinin, bir liderin, bir zümrenin değil; bu milletin binlerce yıllık varlığının, imanın ve istikbalinin garantisidir. Türkiye’yi anlamak isteyen önce bunu anlamak zorundadır.

Zannımca Özel, ne Derûn-i Devlet kavramını duymuş ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretini idrak edebilmiştir.

Orta Doğu, bir coğrafya adı değil; Mezopotamya topraklarında Siyonist ve Küreselci ittifakın başlattığı kaos ve kıyamet çağının adıdır. Kaos ve kıyametin çağı içindeki devletler, bu kirli ittifakın kuklalarıdır. Özel’in gafletle yaptığı bu benzetme; Türkiye’yi bu kukla devletlerle aynı kefeye koymak demektir. Bu ya vatana ihanettir ya da derin bir cehalet eseridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir zaman bu coğrafyanın kukla devletlerinden biri olmamıştır, olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Selçuklu’dan, Osmanlı’dan, Göktürk’ten, Mete Han’dan süzülen devlet aklıyla yoğrulmuştur. Bu devleti Mısır gibi darbelerle dize getireceğini sananlar, kendi akılsızlıklarında boğulmaya mahkûmdur!

Ey Özgür Özel! Türkiye’yi tehdit ederek, milleti sokağa dökmekten bahsederek kime hizmet ediyorsun? Türkiye’yi Siyonist-Küreselci düzenin parçalamak istediği Irak’a, Suriye’ye benzetmek akıl tutulmasıdır. Senin bu havada buharlaşan sözlerin ne bu devleti sarsar ne de bu milleti böler! Bil ki bu topraklarda bin yıldır var olan TÜRK milleti; yedi düvele diz çökmemiştir, sokak terörüne mi pabuç bırakacak. Birliğiyle, irfanıyla, imanıyla; gerekirse bir gece ansızın mazlumun yanında, zalimin karşısında bitiverir!

Türkiye Cumhuriyeti; kukla devletlerin değil, mazlum milletlerin umududur! Beklenenidir… TÜRK esir olmaz, Türk devleti kukla olmaz! Türkiye, Orta Doğu’nun karanlık senaryolarına, Siyonist ve Küreselci planlara piyon olmaz! Türkiye’yi sokakla, kaosla, tehdit diliyle dize getireceğini sananlar; önce kendi dillerinde boğulur, sonra tarihin kara sayfalarında kaybolur!

Türkiye’nin devleti; Derûn-i Devlet’in kudretiyle, İlm-i Ledün’ün hakikatiyle, imanla, akılla ve tarihle sabittir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SONSUZA DEK PAYİDAR KALACAKTIR!