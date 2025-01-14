Özgür Özel 'çapsız' mı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın CHP'li bir ilçe belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "bir milletvekilinin sivil aracıyla" getirtip kendisini AK Partiye katılmaya davet ettiğini söyledi.

"Geçen hafta bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım, bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni arıyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle bir özel görüşme yapacakmış, ne dersiniz sayın başkanım?' Dedim ki cumhurbaşkanı bir belediye başkanıyla bir görüşme yapacaksa bu devletin işidir, mutlaka bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır, gidin, dönüşte görüşürüz" ifadelerini kullanan Özel, Sayın Erdoğan'ın bahse konu belediye başkanına "Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın, senin önünü açarım" dediğini aktardı.

"Bir de böyle parantez içinde 'Tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum, ama bir leke çalarlar Allah korusun' diye tehdit yapmalar... Bir de sivil arabayla aldırmalar saraya götürmeler... Yakışıyor mu ya?"

Evet sayın Özel’in bu ifadeleri adres belirtmiyor.

Bir Genel Başkan olarak bahse konu olan belediye ve belediye başkanının ismini söylemeliydi.

Burada yanlış davrandı Özel.

Muhalefet partisi genel başkanı hata yapmış olabilir, fakat bu ülkenin belediye başkanı, vakti zamanında CHP’sinde siyaset yapmış olan seçilmiş başkan canlı yayında Özgür Özel için “çapsız” ifadesini kullanamaz. Siyasi nezaketsizliktir. Hem de “çapsız” ifadesini pek çok defa üst üste tekrarlaması kabul edilemez.

AK Parti’ye, iktidara yakın isimlerin “cesaret” olarak gördükleri bu davranış cesaret değil, nezaketsizliktir. Emin olun böyle konuştuğunuz için Sayın Erdoğan sizlere teşekkür mektubu göndermeyecek.

Hangi parti olursa olsun siyasi nezaket, saygı ve üslup çerçevesinde eleştiri yapılmalıdır. Siyaset yapma şekli konuşulabilir, beğenilmeyebilir, hatta nezaket çerçevesinde sert bir eleştiride yapılabilir amaaa hakaret yapılamaz.

AK Partiye muhalif olan hiç kimsede seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hakaret ifadesini asla kullanamaz. O nedenle siyasette sınır bilinmelidir.

Usul Hatası Var Kabul Etmek Gerek!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir’de Gözaltına Alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespiti için 3 ay boyunca şüpheliler takip edilmiş.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri, Diğer 10 şüpheli hakkında "Suç örgütüne üye olma", "İhaleye fesat karıştırma" "Haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odası ile İstanbul'daki evinde arama ve inceleme yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir’e hasta babasını ziyarete gittiğinde polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade işlemlerine başlandı.

Operasyonu yapanların mutlaka haklı gerekçeleri vardır. Ancak seçilmiş bir belediye başkanının hem de yüzde 64.12 oyla halkın desteğini almış bir başkanın elleri kelepçelenerek emniyete getirilmesi siyasi etik anlamında doğru değildir.

Şüpheli görüldüğü takdirde ifadeye çağrılıp ifadesinin alınması sonrasında görülen lüzum üzerine gereğinin yapılması daha doğru olur kanısındayım.