Özgür Demirtaş "Gerçek enflasyon yüzde 50! Net" dedi! Ekim ayı okkalı zam listesi
CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak gösterilen ekonomist Özgür Demirtaş'tan olay enflasyon açıklaması... Gerçek enflasyonun yüzde 50 olduğunu iddia eden Demirtaş'a vatandaşlar Ekim ayında gelen zamları sıralayarak destek verdi... Ekim ayında hangi ürüne ne kadar zam geldi?...
TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2.39, yıllık enflasyon ise yüzde 19,89 oldu. Bunun üzerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan bomba bir yorum geldi. Demirtaş "Gerçek enflasyon yüzde 50! Net" iddiasında bulundu. Demirtaş'ın açıklaması sonrası vatandaşlar Ekim ayı içerisinde peş peşe gelen zamları hatırlattı.
TÜİK'in rakamlarının aksine gerçek enflasyonun en az yüzde 50 olduğunu belirten Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜİK'ten dakikalar önce enflasyon açıklaması yapan ENAGrup'un rakamlarını 'Açık ve NET' notuyla paylaştı. ENAGrup, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 6.90, E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49.87 olarak açıklamıştı. Demirtaş'ın paylaşımı ve ENAGrup'un açıklaması Ekim ayı içerisinde yağmur gibi gelen zamları hatırlattı Vatandaş sordu: "Bu kadar zam gelirken enflasyon nasıl yüzde 19.89 oldu?"
Ekim ayında zamlar yağmur gibi yağdı!
Peki ekim ayında nelere, ne kadar zam geldi? İşte yurttaşın cebini doğrudan etkileyen zam kararları...
1 EKİM: Benzin ve LPG'ye zam... Benzine 29 kuruş, LPG'ye 71 kuruş zam geldi. Aynı gün doğal gaz ise (sanayi ve elektrik tüketimi amaçlı) yüzde 15 zamlandı.
2 EKİM: Telefonla konuşa ücretlerine zam... Yurt içi aramalarda azami ücret 7 kuruş zamlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan karara göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 80,64 kuruştan 87,53 kuruşa yükselmiş oldu.