Özge Ulusoy 'ilk estetiğim' deyip paylaştı yine kimse inanmadı olay değişim
Eski hali ile yeni hali arasında çok büyük bir değişim olan Özge Ulusoy, ilk kez estetik yaptırdığını söyledi. Sosyal medyada paylaşım yapan Ulusoy'a kimse inanmadı.
Geçmişteki haliyle şimdiki hali arasında çok büyük bir değişim olmasına rağmen estetik iddialarını her daim yalanlayan Özge Ulusoy, ilk kez estetik yaptırdığını söyledi. Zaman zaman magazin gündeminde hep değişimiyle konu olan Ulusoy, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Instagram'da yeni halini takipçileriyle paylaşan Özge Ulusoy'a takipçileri ise hiç inanmadı. İlk estetiği olduğunu söyleyen Ulusoy, yeni halini "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" diyerek paylaştı.
İşte Özge Ulusoy'un 'ilk estetiğim' diyerek paylaştığı fotoğraf...
Ulusoy, daha önce estetik iddiaları birçok yalanlamış, şunları söylemişti:
"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum.''