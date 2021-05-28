Özge Ulusoy 'ilk estetiğim' deyip paylaştı yine kimse inanmadı olay değişim

Geçmişteki haliyle şimdiki hali arasında çok büyük bir değişim olmasına rağmen estetik iddialarını her daim yalanlayan Özge Ulusoy, ilk kez estetik yaptırdığını söyledi. Zaman zaman magazin gündeminde hep değişimiyle konu olan Ulusoy, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.