Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi
Özge Özpirinçci, hayvan sevgisi konusunda sınır tanımayan güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı sümüklü böcek fotoğrafı olay oldu.
Hayvanlara düşkünlüğüyle bilinen güzel oyuncu Özge Özpirinçci, bu sefer sümüklü böcekle çekindiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Sümüklü böceği yüzünde gezdirdiğini gören takipçileri Özpirinçci'ye yaptığı yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.
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Özge Özpirinçci, yüzünde gezdirdiği sümüklü böcek fotoğrafının altına ''Selam cınım'' notunu düştü. Özpirinçci'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı ise takipçileri tarafından çok sevildi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Kinyas ve Kayra adında iki siyah kediye sahip olan Özpirinçci geçtiğimiz yıllarda bir de eşek sahiplenmişti.
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