Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi

Özge Özpirinçci, yüzünde gezdirdiği sümüklü böcek fotoğrafının altına ''Selam cınım'' notunu düştü. Özpirinçci'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı ise takipçileri tarafından çok sevildi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.