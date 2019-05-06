Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi

Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi

Özge Özpirinçci, hayvan sevgisi konusunda sınır tanımayan güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı sümüklü böcek fotoğrafı olay oldu.

Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi - Sayfa 1

Hayvanlara düşkünlüğüyle bilinen güzel oyuncu Özge Özpirinçci, bu sefer sümüklü böcekle çekindiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Sümüklü böceği yüzünde gezdirdiğini gören takipçileri Özpirinçci'ye yaptığı yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi - Sayfa 2

Özge Özpirinçci, yüzünde gezdirdiği sümüklü böcek fotoğrafının altına ''Selam cınım'' notunu düştü. Özpirinçci'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı ise takipçileri tarafından çok sevildi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi - Sayfa 3
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Özge Özpirinçci'nin hayvan sevgisi sınır tanımıyor! Bu sefer sümüklü böcekle poz verdi - Sayfa 4

Kinyas ve Kayra adında iki siyah kediye sahip olan Özpirinçci geçtiğimiz yıllarda bir de eşek sahiplenmişti.

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