Özge Borak mayosuyla yürek hoplattı defiledekilerin ağzı açık kaldı
Ata Demirer ile gerçekleştirdiği 2 yıllık evliliğini 2014 senesinde bitiren oyuncu Özge Borak, katıldığı bir defilede giydiği cesur mayoyla büyük beğeni topladı.
Şu sıralar Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programı ile ekranlara gelen Özge Borak, katıldığı bir defilenin gözdesi olmayı başardı. Tasarımcı Cihan Nacar'ın yeni koleksiyonu olan ‘Dramatik İroni’yi tanıttığı gecede sergilediği kıyafetle gündeme gelen Özge Borak, kimileri tarafından eleştirilse de gecenin en beğenilen kadını olarak gösterildi.
İlk evliliğini 2006 yılında şu anda Ceyda Düvenci ile evli olan Bülent Şakrak ile yapan güzel oyuncu, aradan 4 yıl geçmesinin ardından bu evliliğini sonlandırmıştı. Ardından Ata Demirer ile 2012 yılında dünyaevine giren Borak, bu evliliğinde de aradığını bulamamış ve 2014 yılında boşanmıştı. Şu sıralar yalnız takılan Borak, önceki akşam defilede adından söz ettirmeyi başardı.
Güzel oyuncu, tasarımcı Cihan Nacar'ın defilesinde sergilediği bu mayo ile tepki de çekti. "Kaç yaşında kadınsın bu şekilde vücudunu sergilemek sana yakışmıyor" diyen bir takipçinin yanı sıra, hesabında paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni de geldi.
Özge Borak kimdir?
1982 İstanbul doğumlu Özge Borak, 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım attı. Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır.