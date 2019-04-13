Özge Borak mayosuyla yürek hoplattı defiledekilerin ağzı açık kaldı

İlk evliliğini 2006 yılında şu anda Ceyda Düvenci ile evli olan Bülent Şakrak ile yapan güzel oyuncu, aradan 4 yıl geçmesinin ardından bu evliliğini sonlandırmıştı. Ardından Ata Demirer ile 2012 yılında dünyaevine giren Borak, bu evliliğinde de aradığını bulamamış ve 2014 yılında boşanmıştı. Şu sıralar yalnız takılan Borak, önceki akşam defilede adından söz ettirmeyi başardı.